Кэррик ожидает остаться в "Юнайтед" на матч с "Ромой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик ожидает, что останется на своем посту на матч Лиги Чемпионов против итальянской "Ромы" в следующий вторник.

Разногласия среди боссов "Юнайтед" насчет замены для Кэррика позволили Майклу сохранить свою работу на матч Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.



Однако Кэррик свой шанс не использовал. "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 и продлил свою серию без побед до девяти матчей кряду с учетом всех соревнований, что является худшим результатом для клуба с "Олд Траффорд" за 42 года.



На вопрос TNT Sports после финального свистка о том, ожидает ли он остаться на следующий матч, Кэррик ответил лаконичное "да".



"Я не думаю, что мы бросили играть. Парни были в порядке в первом тайме. Вы могли видеть это по игре в первом тайме".



"Второй тайм мы начали не лучшим образом. Они ("Челси") нанесли первый удар, и это решило судьбу матча", — добавил Кэррик.