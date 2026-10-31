Приглашение Хау стоило бы "Юнайтед" 3 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 3 миллиона фунтов "Ньюкаслу" в случае приглашения Эдди Хау на должность главного тренера.

Хау считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику. По слухам, кандидатуру Эдди поддерживает спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс.



Хау неожиданно оставил "Ньюкасл" минувшим летом, и если бы Эдди сразу взялся за новую работу, то "сорокам" была бы положена компенсация в 6 млн. фунтов.



Однако структура компенсации составлена таким образом, что со временем сумма уменьшается, и сейчас "Юнайтед" пришлось бы выплатить "Ньюкаслу" за Хау вдвое меньше — только 3 млн. фунтов, сообщает BBC.



Финансовый фактор имеет свое значение для "Юнайтед", хотя и не является ключевым. "Дьяволам" также пришлось бы потратиться на компенсацию Кэррику, если Майкл будет уволен.