Эмилиано Мартинес поведал, что ему нужна операция на пальце

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес признался, что ему по-прежнему нужна операция на пальце руки.

Мартинес повредил свой палец в финале Лиги Европы за "Астон Виллу" против "Фрайбурга" в мае, едва не пропустив Чемпионат Мира.



В настоящий момент безымянный палец на правой руке Мартинеса по-прежнему полностью не сгибается, из-за чего от покупки Эмилиано минувшим летом отказался "Ювентус".



"Я сломал свой палец в финале Лиги Европы. Когда доктора показал мне рентген, я начал плакать, потому что думал, что пропущу Чемпионат Мира".



"Скалони (тренер сборной Аргентины) написал мне: "Поедешь ты или нет, я поддержу тебя... Езжай все равно".



"Мы решили не проводить операцию. Adidas изготовила мне особенную перчатку, и я играл с полностью замотанным пальцем. Я мог чувствовать только четыре пальца".



"Я даже не мог тренироваться с обычными футбольными мячами. Я тренировался с волейбольными мячами до матча против Швейцарии".



"Я плакал, потому что мой палец был похож на кровяную колбасу. На такие риски приходится идти ради сборной, я бы сделал это снова".



"В "Ювентусе" сказали, что для меня будет невозможно играть таким образом и что мне нужна операция. "Челси" было все равно... Но однажды операцию придется сделать", — цитирует Мартинеса talkSPORT.



