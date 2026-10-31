"Форест" готов поспорить с "Юнайтед" за Матета

"Ноттингем Форест" готов поспорить с "Манчестер Юнайтед" за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета.

Рецидив травмы голени Беньямина Шешко подталкивает "Юнайтед" к приглашению нападающего в зимнее трансферное окно, и в идеале "красные дьяволы" хотят игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Со стороны "Юнайтед" существует интерес к Доминику Калверт-Левину, однако тот собирается заключить новый контракт с "Лидсом", что делает Матета почти безальтернативным вариантом для "дьяволов" в Премьер-Лиге.



Продажа Матета в январе выглядит неминуемой, потому что контракт 29-летнего игрока сборной Франции истекает в конце сезона.



Однако TEAMtalk утверждает, что бывший наставник "Пэлас" Оливер Гласнер, ныне возглавляющий "Форест", готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за Матета.



"Форест" только минувшим летом подписал Лиама Делапа, но Гласнеру этого оказалось мало.