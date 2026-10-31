Алонсо отрицает, что "Челси" обсуждал продажу Палмера в МЮ

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что его клуб никогда не обсуждал переход полузащитника Коула Палмера в "Манчестер Юнайтед".

Прошлый сезон сложился разочаровывающим образом для Палмера, на фоне чего появились слухи, что Коул тоскует по родному Манчестеру и даже открыт к переходу в "Юнайтед".



Однако в преддверии домашнего матча против "Юнайтед" Алонсо заверил, что всегда хотел сохранить Коула, который впоследствии заключил новый контракт и вернулся в форму.



"Насчет этого не было переговоров, и он всегда был частью наших планов. Его уход не обсуждался", — цитирует Алонсо Evening Standard.