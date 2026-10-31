Названа стоимость увольнения Кэррика для "Юнайтед"

Увольнение своего главного тренера Майкла Кэррика обошлось бы "Манчестер Юнайтед" в 5 миллионов фунтов.

Избежав увольнения после поражения от "Борнмута" в прошлый уикенд, Кэррик остается под огромным давлением, а боссы "Юнайтед" продолжают перебирать варианты на замену Майклу.



Кэррик только в мае заключил с "Юнайтед" постоянный контракт до 2028 года, однако журналист Бен Джейкобс поведал The United Stand, что это соглашение предусматривает опцию прекращения в конце сезона.



Таким образом, в случае увольнения Кэррика "Юнайтед" придется выплатить его зарплату лишь за остаток этого сезона. Речь идет о сумме примерно в 5 миллионов фунтов.

