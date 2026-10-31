Ираола назвал "большое преимущество "Ливерпуля" над "Арсеналом"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что у его команды есть "большое преимущество" над "Арсеналом".

В ближайшее воскресенье на "Энфилд" пожалует действующий чемпион Премьер-Лиги, так что это будет серьезная проверка для "Ливерпуля".



Однако "Ливерпуль" выиграл все четыре последних домашних матчах, что вселяет в Ираолу уверенность.



"Дело не только в том, чтобы одержать победу. На "Энфилде" все чувствуют, когда команда старается изо всех сил, когда каждый старается показывать свою лучшую игру. Наши болельщики будут там, чтобы помочь команде".



"Даже когда мы уступали в счете по ходу некоторых из последних матчей, они поддерживали нас и очень помогли. Против "Челси" атмосфера была очень, очень хорошей".



"Приятно чувствовать это дома, и это большое преимущество над другими командами. Это нечто особенное, что мы можем создать такую атмосферу", — цитирует Ираолу Sky Sports.