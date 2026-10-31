Алонсо исключает уход Эстевао в аренду в январе

Наставник "Челси" Хаби Алонсо исключил уход вингера Эстевао Виллиана в аренду на вторую половину этого сезона.

Эстевао даже не вышел на замену против "Ливерпуля" в Кубке Лиги на этой неделе, что породило новые спекуляции насчет будущего 19-летнего бразильца.



Однако Алонсо не готов отпустить Эстевао за практикой в другой клуб в январе и призывает подопечного к терпению.



"Насчет этого нет переговоров. Это не секрет, что все игроки хотят быть на поле. Когда кто-то из них получает недостаточно минут из-за моих решений, то я должен нести эту ответственность. Но каждый должен быть готов, потому что они могут сыграть важную роль в любом матче. Эсте хорошо тренируется и с хорошим настроем", — цитирует Алонсо The Guardian.