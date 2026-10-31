Энцо Фернандес планирует вернуться в "Ривер Плейт"

Полузащитник "Манчестер Сити" Энцо Фернандес заявил о своем намерении вернуться в аргентинский "Ривер Плейт".

25-летний Фернандес только в заключительный день летнего трансферного окна сменил клуб, перебравшись из "Челси" в "Сити", однако это не мешает Энцо думать о будущем.



Фернандес планирует вернуться в "Ривер Плейт", в системе которого он провел 15 лет, до ухода в "Бенфику" в 2022.



"Я уже несколько раз говорил, что в некоторый момент хочу вернуться в "Ривер". Я собираюсь вернуться, я уверен насчет этого. Я действительно этого хочу. Я подтверждаю свои слова".



"Раз я говорю это, значит я так чувствую. Я знаю, что мне нужно вернуться, чтобы выиграть трофеи и насладиться миром "Ривер Плейт" больше лет, нежели мне удалось".



"Сегодня я здесь, и у меня есть длинный контракт с "Манчестер Сити". До моего возвращения еще долго, но это случится", — цитирует Фернандеса talkSPORT.