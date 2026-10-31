"Юнайтед" проявляет интерес к Калвину Бэсси

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Фулхэма" Калвину Бэсси.

Обновление линии обороны является одним из основных приоритетов "Юнайтед" на 2027 год, и особый интерес для "красных дьяволов" представляют защитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Форма Бэсси является одним из немногих ярких моментов в этом непростом для "Фулхэма" сезоне, и TEAMtalk утверждает, что "Юнайтед" находится среди клубов, наблюдающих за 26-летним нигерийцем.



Бэсси проявляет себя не только как ведущий защитник, но и как лидер, получив капитанскую повязку "Фулхэма" перед стартом этого сезона.



Вообще, Бэсси выступает за "Фулхэм" после своего перехода из "Аякса" в 2023 году и способен сыграть не только в центре обороны, но и на позиции левого защитника, где "Юнайтед" остро не хватает страховки для Люка Шоу.



Среди прочих клубов, проявляющих интерес к Бэсси, называются "Ньюкасл", "Эвертон", "Интер", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".