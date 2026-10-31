Ираола: "Мы доверяем Гравенберху"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что сохраняет доверие к полузащитнику Райану Гравенберху.

В минувшую среду Гравенберх стал виновником назначения пенальти в матче Кубка Лиги против "Челси", а также не реализовал свою попытку в серии 11-метровых ударов.



Однако Ираола совершенно не разочаровался в Гравенберхе. Напротив, Андони чувствует, что 24-летний голландец прибавляет.



"Думаю, в этом сезоне у него были матчи лучше, были матчи хуже. Думаю, в последнее время он много играет, много минут, и в последнее время он также сыграл ряд очень хороших матчей".



"Мы доверяем ему. Мы знаем, на что он способен, и, как и в случае с другими игроками, когда они не играют хорошо, мы стараемся помочь им улучшить вещи, которые, как я думаю, он может улучшить. Он в порядке", — цитирует Ираолу The Athletic.