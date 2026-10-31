Крупи настроен уйти на повышение

Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи заявил, что хочет играть "за крупнейшие клубы в мире".

Крупи стал лакомой целью для топ-клубов после того, как забил 13 голов за "Борнмут" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Согласно слухам, "Арсенал" может уже в январе предпринять попытку заполучить Крупи, и 20-летний француз определенно имеет амбиции насчет ухода на повышение, несмотря на рассчитанный до 2030 года контракт с "Борнмутом".



"Я собираюсь стараться изо всех сил, чтобы играть за крупнейшие клубы в мире, в лучших лигах мира".



"Когда я был маленьким, я мечтал играть в Премьер-Лиге. Когда я рос, это стало моей целью".



"Остался бы я в "Борнмуте" летом, если бы не травма? Я не знаю, что бы произошло. В "Борнмуте" я стараюсь изо всех сил ради фанатов и стараюсь помогать команде хорошо выступать", — сообщил Крупи DAZN France.