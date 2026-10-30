Микел советует "Юнайтед" позвать Эмери

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что лучшим кандидатом на роль следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед" является Унаи Эмери из "Астон Виллы".

Несмотря на то, что Майкл Кэррик избежал увольнения на этой неделе, нынешний наставник "Юнайтед" остается под колоссальным давлением, а двумя фаворитами ему на замену считаются Эдди Хау и Юлиан Нагельсманн.



Однако Микел советует "Юнайтед" обратить взор на Эмери и дать испанскому тренеру полный карт-бланш в своем клубе.



"Хау или Нагельсманн? Ни тот, ни другой. Я бы выбрал Унаи Эмери. Не думаю, что он покинет "Виллу", но слушайте, если вы вручите ему ключи..."



"Если вы дадите ему открытую чековую книжку и скажете: "Слушай, Унаи, мы больше не хотим идти этим путем, мы пытались, фанаты сыты по горло происходящим в футбольном клубе. Мы хотим нажать кнопку перезагрузки, и мы верим, что ты тот самый человек", — сообщил Микел в своем подкасте.