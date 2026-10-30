Артета — Доуману: "Мы в Премьер-Лиге, а не в Диснейленде"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил своего полузащитника Макса Доумана, что тот "не в Диснейленде" и должен лучше контролировать свои эмоции.

Артета выглядел крайне недовольным после того, как Доуман схлопотал прямую красную карточку в матче Кубка Лиги против "Флитвуда", который сенсационно выбил "канониров" из турнира в серии пенальти.



Артета успел что-то резко сказать Доуману, когда тот покидал поле, за что сам был подвергнут критике, однако Микель призывает учитывать контекст, а 16-летнему игроку, также удаленному в матче за юношескую сборную Англии U-19 ранее в октябре, советует лучше реагировать на провокации и грубую игру.



"Я не видел реакции на мою реакцию, было это нечто положительное или отрицательное. Вам нужно понимать контекст, мои отношения с ним и то, что мы обсуждали перед матчем".



"Если бы вы видели реакцию моей матери и моего отца на меня иногда, вам бы это не понравилось, но для меня это была лучшая реакция, которая позволила мне стать тем, кем я являюсь".



"Ты хочешь видеть лучшую и самую красивую реакцию. Ты хочешь видеть реакцию его партнеров по команде, когда им приходится играть вдесятером".



"А чего вы ожидали? Таков уровень, на котором мы выступаем, и такова реакция. Правильно это или нет, такова реакция. Когда я проигрываю, я сильно злюсь, такова моя реакция".



"Такова обстановка и такова реальность. Мы не в Диснейленде, мы в Премьер-Лиге. Мы так сильно заботимся о нем, но в то же время мы требовательны к нему, и он должен заслужить право играть, потому что иначе что скажут мне остальные парни?"



"Это (грубая игра соперников) продолжит с ним происходить, учитывая то, как он играет и как он привлекает соперников. Мы должны беречь его, потому что ему 16, но в то же время быть прямыми с ним насчет того, что мы ожидаем от него в отношении команды и клуба".



"Я провел разговор с ним вчера. Здесь нет совершенно никаких проблем. Вопрос решен. Поэтому я так защищаю эти вещи и молодых игроков, ведь все мы совершали эти ошибки".



"Мы знаем, как сильно ты можешь быть наказан и что будет дальше. Это случилось не впервые, поэтому нам нужно очень быстро с этим покончить", — цитирует Артету Sky Sports.