"Челси" опасается, что Лакруа не сыграет до января

"Челси" опасается, что защитник Максанс Лакруа будет отсутствовать до января из-за травмы задней поверхности бедра.

Лакруа травмировался в концовке первого тайма проигранного "Челси" в серии пенальти матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшую среду, совершив ускорение и пытаясь заблокировать удар соперника.



Сразу несколько источников подтвердили BBC, что в "Челси" существуют серьезные опасения насчет повреждения 26-летнего игрока сборной Франции.



И хотя на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Челси" Хаби Алонсо лишь озвучил, что Лакруа не сыграет до международного перерыва в ноябре, отсутствие Максанса может продлиться дольше — вплоть до января.



До конца календарного года "Челси" предстоит провести 10 матчей, и это была бы большая потеря для "синих", учитывая тот факт, что Лакруа пропустил лишь один из 11 матчей команды Алонсо в этом сезоне с учетом всех соревнований.