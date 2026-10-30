Джеймс Мэддисон доступен на матч против "Пэлас"

Полузащиник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон избежал серьезной травмы и будет доступен на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу.

В прошлый уикенд Мэддисон помог "Тоттенхэму" одержать победу 0:2 над "Челси". То был только второй выход Джеймса в стартовом составе "шпор" в этом сезоне.



Однако вскоре после перерыва Мэддисон, не вступая в контакт с кем-либо, сел на газон "Стэмфорд Бридж" и после оказания первой медицинской помощи был заменен.



Это выглядело тревожно, особенно с учетом того, что 29-летний англичанин почти полностью пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.



К счастью для "Тоттенхэма", все обошлось, и Мэддисон будет доступен на ближайший матч, в отличие от Тосина Адарабиойо, Лукаса Бергвалла, Михаила Мудрика, Хави Симонса и Савиньо.



"Джеймс доступен. Тосин все еще отсутствует, Бергвал, Мудрик — тоже. Но все остальные доступны", — приводит слова главного тренера "шпор" Роберто Де Дзерби The Athletic.