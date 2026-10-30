Алонсо: "Эстевао будет играть"

Эстевао Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо пообещал, что у вингера Эстевао Виллиана будут возможности проявить себя в этом сезоне.

В последнее время усилились слухи, что дефицит игровых минут в этом сезоне может подтолкнуть Эстевао к уходу из "Челси".

В рамках Премьер-Лиги Эстевао лишь шесть раз выходил на замену, а матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" на этой неделе целиком провел на скамейке запасных.

Однако Алонсо призывает не спешит с выводами и обещает, что будет выпускать 19-летнего бразильца на поле.

"Конечно, он будет играть. Сезон длинный, и свои моменты будут у каждого. Это процесс — для команды, для Эсте, для меня".

"Но я уверен, что по ходу сезона он будет получать свои матчи, свои минуты. Мы все еще на ранней стадии сезона, но он получит свое".

"Уход в аренду в январе? Нет, нет, нет. Это не обсуждается", — цитирует Алонсо Sky Sports.





Метки Алонсо, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2026 18:00

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