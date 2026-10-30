Алонсо: "Эстевао будет играть"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо пообещал, что у вингера Эстевао Виллиана будут возможности проявить себя в этом сезоне.

В последнее время усилились слухи, что дефицит игровых минут в этом сезоне может подтолкнуть Эстевао к уходу из "Челси".



В рамках Премьер-Лиги Эстевао лишь шесть раз выходил на замену, а матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" на этой неделе целиком провел на скамейке запасных.



Однако Алонсо призывает не спешит с выводами и обещает, что будет выпускать 19-летнего бразильца на поле.



"Конечно, он будет играть. Сезон длинный, и свои моменты будут у каждого. Это процесс — для команды, для Эсте, для меня".



"Но я уверен, что по ходу сезона он будет получать свои матчи, свои минуты. Мы все еще на ранней стадии сезона, но он получит свое".



"Уход в аренду в январе? Нет, нет, нет. Это не обсуждается", — цитирует Алонсо Sky Sports.