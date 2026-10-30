Каррагер изменил свое мнение насчет шансов "Ливерпуля" на титул

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что изменил свое мнение насчет перспектив команды Андони Ираолы на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

На старте сезона Каррагер не относил "Ливерпуль" к числу претендентов на титул, указывая на недостаточный опыт приглашенного из "Борнмута" Ираолы.



Однако постепенно Каррагер изменил свое мнение, на что также повлияло признание "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях.



"Я отношу себя к тем, кто проделал путь от изначального скептицизма после назначения Ираолы до осторожного оптимизма, наблюдая за тем, как его видение начинает воплощаться. На старте сезона я опасался, что "Ливерпуль" нанял тренера, который никогда не выигрывал трофей и никогда не тренировал выступающую в еврокубках команду".



"Учитывая это, он не выглядел в моих глазах достаточно убедительным для такого рода работы. Это ощущалось как рискованная ставка на того, кому еще только предстоит научиться работе в большом клубе, вместо того, чтобы выбрать готовый вариант".



"Нужно было многое сделать, и были некоторые вопросы о том, что сделало Ираолу предпочтительным кандидатом в глазах выбравших его людей — Майкла Эдвардса и Ричардса Хьюза, которые сами собирались вскоре объявить о своем уходе".



"Есть несколько причин, почему теперь люди верят, что команда Ираолы может оказаться ближе к "Арсеналу", чем ожидалось".



"Первая и самая важная причина — обвинительный вердикт по делу "Манчестер Сити", что изменило течение сезона и придало смелости тем, кто хочет перехватить инициативу. Когда Ираола сменил Арне Слота минувшим летом, было сложно представить, что в течение года "Ливерпуль" сможет превзойти и "Арсенал", и "Сити".



"Теперь мы ожидаем, что "Сити" вскоре будет наказан. Учитывая характер и тяжесть их нарушений, это неминуемо, что они не останутся претендентом на титул. Это открывает дверь для преследующих команд, которым это по зубам".



"Но если Ираола повторит успех Слота в Премьер-Лиге, то Хьюз и Эдвардс будут заслуживать дополнительной похвалы за то, что второй раз подряд попали в цель, впервые сделав это после ухода Юргена Клоппа. Хороший старт Ираолы начал развеивать сомнения насчет его неопытности", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.