"Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в Премьер-Лиге

Этихад "Манчестер Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в этом сезоне Премьер-Лиги за финансовые нарушения.

В данный момент "Сити" дожидается рассмотрения своей апелляции на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей клуб с "Этихад" виновным в финансовых нарушениях.

Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига собирается приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился за несколько месяцев до окончания сезона и чтобы "Сити" узнал о наложенных на клуб санкциях заранее, а не на финишной черте или — что еще хуже — позже.

Если апелляция "Сити" будет отклонена, то наиболее вероятным наказанием станет снятие такого количества очков, которое позволит "горожанам" остаться в Премьер-Лиге.

Речь идет именно о разовом снятии очков, а не на протяжении нескольких сезонов. Также к этому, вероятно, приложатся трансферный запрет и огромный денежный штраф, что изданию подтвердили источники из FA и Премьер-Лиги.





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2026 16:00

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Последние комментарии:




  1. nishanbaev 30.10.2026 16:25 # nishanbaev
    КОРОЛИ всех на хую вертят как хотят.
    Очень доставляет как местная срусня подгорает)

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  2. redwhitegun 30.10.2026 16:23 # redwhitegun
    Ничтожно мало. Эвертон за два нарушения лишили 8 очков, а тут 115. Как же они боятся шейхов...

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  3. dexter 30.10.2026 16:07 # dexter
    Позорники. Разовое снятие очков и трансферный бан - ничто. Арабы годами мухлевали и продолжают. ФА в очередной раз дискредитируют себя.

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