"Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в этом сезоне Премьер-Лиги за финансовые нарушения.

В данный момент "Сити" дожидается рассмотрения своей апелляции на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей клуб с "Этихад" виновным в финансовых нарушениях.



Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига собирается приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился за несколько месяцев до окончания сезона и чтобы "Сити" узнал о наложенных на клуб санкциях заранее, а не на финишной черте или — что еще хуже — позже.



Если апелляция "Сити" будет отклонена, то наиболее вероятным наказанием станет снятие такого количества очков, которое позволит "горожанам" остаться в Премьер-Лиге.



Речь идет именно о разовом снятии очков, а не на протяжении нескольких сезонов. Также к этому, вероятно, приложатся трансферный запрет и огромный денежный штраф, что изданию подтвердили источники из FA и Премьер-Лиги.