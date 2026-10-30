"Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в Премьер-Лиге
"Манчестер Сити" грозит разовое снятие 40-50 очков в этом сезоне Премьер-Лиги за финансовые нарушения.
В данный момент "Сити" дожидается рассмотрения своей апелляции на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей клуб с "Этихад" виновным в финансовых нарушениях.
Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига собирается приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился за несколько месяцев до окончания сезона и чтобы "Сити" узнал о наложенных на клуб санкциях заранее, а не на финишной черте или — что еще хуже — позже.
Если апелляция "Сити" будет отклонена, то наиболее вероятным наказанием станет снятие такого количества очков, которое позволит "горожанам" остаться в Премьер-Лиге.
Речь идет именно о разовом снятии очков, а не на протяжении нескольких сезонов. Также к этому, вероятно, приложатся трансферный запрет и огромный денежный штраф, что изданию подтвердили источники из FA и Премьер-Лиги.
30.10.2026 16:00
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КОРОЛИ всех на хую вертят как хотят.
Очень доставляет как местная срусня подгорает)
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Ничтожно мало. Эвертон за два нарушения лишили 8 очков, а тут 115. Как же они боятся шейхов...
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Позорники. Разовое снятие очков и трансферный бан - ничто. Арабы годами мухлевали и продолжают. ФА в очередной раз дискредитируют себя.
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