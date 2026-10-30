Кэррик подтвердил потерю Шешко

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подтвердил, что у нападающего Беньямина Шешко случился рецидив травмы голени.

На днях появилась информация, что Шешко не сыграет минимум до января из-за обострившихся проблем с голенью.



Выступая перед прессой накануне Кэррик поведал, что Шешко действительно задержится в лазарете, и Майкл считает, что это большая потеря для "Юнайтед".



"К сожалению, Бен выглядит так, что он пропустит некоторый период времени. Нам требовалось следовать процессу, травма должна была немного зажить, чтобы мы увидели реакцию организма и определили дальнейшее направление".



"Мы все еще разбираемся с этим, но, к сожалению для нас и прежде всего для Бена, ему придется снова повторить этот период, который у него уже был. Его недоступность — это удар по нам".



"Но мы постараемся поставить его на ноги как можно скорее", — цитирует Кэррика talkSPORT.