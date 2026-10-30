"Барселона" сделала запрос насчет Лисандро Мартинеса

Испанская "Барселона" сделала запрос насчет защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса в преддверии зимнего трансферного окна.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик все еще находится в поисках левоногого центрального защитника, минувшим летом не сумев заполучить Алессандро Бастони из "Интера".



Решить эту задачу в январе будет непросто, однако Мартинес является одним из немногих доступных для "Барселоны" вариантов.



Конечно, истекающий в конце сезона контракт Мартинеса предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" не планирует предлагать новую сделку Лисандро, особенно после критики 28-летнего аргентинца в адрес руководства клуба.



Мартинес порывался уехать в Испанию еще минувшим летом, но "Юнайтед" так и не дождался устраивающего предложения от "Атлетико", куда метил Лисандро.



Помочь "Барселоне" с покупкой Мартинеса мог бы "Ливерпуль", который в этом сезоне арендует у каталонского клуба Рональда Араухо и уже задумывается о выкупе игрока сборной Уругвая, добавляет TEAMtalk.