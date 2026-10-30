"Барселона" сделала запрос насчет Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес Испанская "Барселона" сделала запрос насчет защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса в преддверии зимнего трансферного окна.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик все еще находится в поисках левоногого центрального защитника, минувшим летом не сумев заполучить Алессандро Бастони из "Интера".

Решить эту задачу в январе будет непросто, однако Мартинес является одним из немногих доступных для "Барселоны" вариантов.

Конечно, истекающий в конце сезона контракт Мартинеса предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" не планирует предлагать новую сделку Лисандро, особенно после критики 28-летнего аргентинца в адрес руководства клуба.

Мартинес порывался уехать в Испанию еще минувшим летом, но "Юнайтед" так и не дождался устраивающего предложения от "Атлетико", куда метил Лисандро.

Помочь "Барселоне" с покупкой Мартинеса мог бы "Ливерпуль", который в этом сезоне арендует у каталонского клуба Рональда Араухо и уже задумывается о выкупе игрока сборной Уругвая, добавляет TEAMtalk.





Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2026 14:00

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  1. quavo 30.10.2026 14:08 # quavo
    мож араухо выцыганить в обмен на мартинеса? и бастони прикупить в пару

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