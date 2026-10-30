Глэйзеры все больше недовольны Рэтклиффом

Семейство Глэйзеров все больше недовольно своим партнером сэром Джимом Рэтклиффом из-за манеры управления клубом.

В 2024 году Рэтклифф не только приобрел долю в "Юнайтед" у Глэйзеров, но и получил контроль над футбольными вопросами в клубе с "Олд Траффорд".



Глэйзеры решили, что Рэтклифф, который уже имел опыт инвестиций в спорт и футбол, лучше справится с этой ролью, нежели они будут управлять "Юнайтед" из-за океана.



С тех пор спортивные результаты "Юнайтед" практически не улучшились, а стабильно растущий долг ограничивает трансферные возможности "красных дьяволов", что можно было почувствовать еще минувшим летом.



Рэтклифф также навлек на себя критику кадровыми назначениями — от директоров до тренеров — и агрессивным мерами по сокращению расходов "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к Глэйзерам источник, американское семейство глубоко обеспокоено положением дел в "Юнайтед" под управлением Рэтклиффа.



"Это безобразие, и это не то, что они (Глэйзеры) ожидали или что им было обещано. Они никогда не управляли клубом таким образом", — утверждает источник.



К счастью для Глэйзеров, они сохраняют контроль над "Юнайтед" и могут продать клуб, не спрашивая на то разрешения у Рэтклиффа.