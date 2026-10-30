Конкуренты "Челси" следят за Эстевао

Конкуренты "Челси" по Премьер-Лиге проявляют интерес к вингеру "синих" Эстевао Виллиану.

Эстевао совершенно не пользуется доверием со стороны главного тренера Хаби Алонсо в этом сезоне, отметившись лишь шестью появлениями появлениями на замену в Премьер-Лиге.



Эстевао не сыграл ни минуты в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшую среду, несмотря на отсутствие Жоао Педро из-за травмы.



По информации Daily Mail, Эстевао не находится в опале у Алонсо. Дефицит игровых минут у 19-летнего бразильца связан исключительно с тактическими и техническими решениями.



Также Алонсо считает, что Эстевао не обладает достаточной физической мощью и не годится на роль вингбека, которому в системе Хаби 3-4-2-1 нужно много возвращаться назад и отрабатывать в обороне.



Утверждается, что сразу несколько клубов из Премьер-Лиги и Европы заинтересовались ситуацией Эстевао и могут попытаться переманить юниора — если не в январе, то следующим летом.



В этом сезоне "Челси" не выступает в еврокубках, и после вылета из Кубка Лиги у Алонсо будет еще меньше возможностей обеспечить Эстевао игровым временем.