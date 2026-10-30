Аит-Нури собирается уйти из "Сити" в январе

Крайний защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Аит-Нури представляет "Сити" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 36.3 млн. фунтов летом 2025, однако Райану так и не удалось стать основным игроком "горожан".



После смены главного тренера в "Сити" минувшим летом Аит-Нури не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, и Райан уже не надеется заслужить доверие Энцо Марески.



По информации TEAMtalk, Аит-Нури через посредников уже разговаривает с заинтересованными клубами, одним из которых является "Манчестер Юнайтед".



Несмотря на соперничество "Сити" и "Юнайтед", 25-летний игрок сборной Алжира открыт к переезду в красную часть Манчестера. Прямых трансферов между этими двумя клубами не было со времен Оуэна Харгривза в 2011.



Ожидается, что "Сити" попросит около 30 миллионов фунтов за Аит-Нури в январе. Помимо "Юнайтед", к Аит-Нури существует интерес со стороны "Эвертона", клубов из Италии, Испании, Германии.