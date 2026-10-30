"Челси" обдумывает покупку Хакобо Рамона в январе

Хакобо Рамон "Челси" обдумывает приобретение центрального защитника итальянского "Комо" Хакобо Рамона в зимнее трансферное окно.

Больше "Челси" (15) в этом сезоне Премьер-Лиги пропустили голов только "Ипсвич" (16) и "Кристал Пэлас" (19), что подталкивает главного тренера "синих" Хаби Алонсо к укреплению своей обороны в январе.

По информации Daily Mail, Алонсо заинтересован в приглашении своего соотечественника Рамона, которого он знает еще по своей работе в академии "Реала".

Нюанс в том, что как раз "Реал", продавший Рамона в "Комо" летом 2025, сохраняет контроль над будущим 21-летнего испанца.

"Реал" обладает опцией обратного выкупа Рамона и может рассчитывать на 50 процентов с перепродажи игрока "Комо", поэтому "Челси" также придется договариваться и с Мадридом.

Помимо "Челси", интерес к Рамону также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Добавим, никто из защитников "Челси" не сыграл в этом сезоне Премьер-Лиги минут больше, чем Максанс Лакруа (634), однако тот получил травму в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".





Метки Комо, Рамон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2026 08:00

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  1. blueswin 30.10.2026 08:05 # blueswin
    Алонсо говорит что Кубок Лиги не важен и выпускает на поле весь основной состав во главе с Лакруа, который благополучно самоустранился. Несостыковочка.

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