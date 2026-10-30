"Челси" обдумывает покупку Хакобо Рамона в январе
"Челси" обдумывает приобретение центрального защитника итальянского "Комо" Хакобо Рамона в зимнее трансферное окно.
Больше "Челси" (15) в этом сезоне Премьер-Лиги пропустили голов только "Ипсвич" (16) и "Кристал Пэлас" (19), что подталкивает главного тренера "синих" Хаби Алонсо к укреплению своей обороны в январе.
По информации Daily Mail, Алонсо заинтересован в приглашении своего соотечественника Рамона, которого он знает еще по своей работе в академии "Реала".
Нюанс в том, что как раз "Реал", продавший Рамона в "Комо" летом 2025, сохраняет контроль над будущим 21-летнего испанца.
"Реал" обладает опцией обратного выкупа Рамона и может рассчитывать на 50 процентов с перепродажи игрока "Комо", поэтому "Челси" также придется договариваться и с Мадридом.
Помимо "Челси", интерес к Рамону также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Добавим, никто из защитников "Челси" не сыграл в этом сезоне Премьер-Лиги минут больше, чем Максанс Лакруа (634), однако тот получил травму в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".
30.10.2026 08:00
Просмотров: 237
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Алонсо говорит что Кубок Лиги не важен и выпускает на поле весь основной состав во главе с Лакруа, который благополучно самоустранился. Несостыковочка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий