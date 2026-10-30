Грилиш был отстранен "Эвертоном" от матча против "Ньюкасла"

Вингер "Эвертона" Джек Грилиш был отстранен клубом от участия в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".

Грилиша неожиданно не оказалось в заявке "Эвертона" на победный матч Кубка Лиги против "Ньюкасла" в четверг вечером (3:1). "Ириски" объяснили, что это связано с нарушением Джеком "клубной дисциплины".



По информации The Guardian, наставник "Эвертона" Дэвид Мойес и исполнительный директор Ангус Киннир приняли такое решение после того, как 31-летний англичанин без разрешения пропустил тренировку "ирисок" в понедельник.



Грилиш также не играл против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в прошлую субботу, но тогда отсутствие Джека объяснялось болезнью.



С момента возвращения в "Эвертон" на второй подряд сезон аренды из "Манчестер Сити" Грилиш сыграл пять матчей в Премьер-Лиге, но не совершил ни одного результативного действия.



По условиям соглашения с "Сити", "Эвертон" взял на себя около 75% от зарплаты Грилиша в 300,000 фунтов в неделю.