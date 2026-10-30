"Эвертон" победил "Ньюкасл" и вышел в четвертьфинал Кубка Лиги

Заключительным четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Эвертон", одержавший домашнюю победу 3:1 над "Ньюкаслом".

"Эвертон" лучше выглядел в начале матча на 34-й минуте вполне закономерно открыл счет. Хейден Хакни сделал короткую передачу с левого фланга в штрафную, а Джеймс Гарнер нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.



Перед самым перерывом Хакни отличился уже сам. Хейден в прыжке поразил ворота ногой с границы вратарской площади после заброса от Тьерно Барри слева — 2:0.



На 69-й минуте Барри сделал разницу в счете крупной. Тьерно принял мяч в центре штрафной после передачи с левого края площадки от Кирнана Дьюсбери-Холла, подработал мяч и пробил — 3:0.



В концовке матча "Ньюкаслу" удался гол престижа. Это Дэн Берн головой сбросил мяч в ворота после подачи Джо Уиллока — 3:1.



Таким образом, "Эвертон" вышел в четвертьфинал Кубка Лиги, где на выезде сыграет с представителем Лиги Два "Флитвудом", который сенсационно выбил из турнира "Арсенал".



"Эвертон" — "Ньюкасл" — 3:1 (2:0)



Голы: Гарнер 34, Хакни 45, Барри 69 — Берн 88.



"Эвертон": Пикфорд, Рель, Тарковски, О'Брайен, Миколенко (Мэйтланд-Найлс 86), Хакни (Армстронг 65), Гарнер, Диблинг (Джонсон 76), Дьюсбери-Холл (Нергор 86), Джордж (Алькарас 76), Барри.



"Ньюкасл": Горничек, Дедич, Шер, Берн, Холл, Гонсалес (Стер 81), Рэмси (Жоэлинтон 45), Мерфи (Туре 67), Уиллок, Барнс (Эланга 45), Осула (Висса 45).



Предупреждения: Хакни, Дьюсбери-Холл, Миколенко, Тарковски, Пикфорд — Шер, Берн, Жоэлинтон.