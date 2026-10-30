Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

"Астон Вилла" победила "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" снова потерпел сокрушительное поражение, а "Тоттенхэм" оказался сильнее "Челси". Об этом и не только — в традиционных итогах тура английской Премьер-Лиги.





"Вишни" совершают грамотные покупки, пока "Юнайтед" сжигает миллиарды



Трое авторов голов "Борнмута" обошлись клубу в общей сложности в 85 миллионов фунтов. Они перешли из "Васку да Гамы", "Мидлсбро" и "Порту". "Вишни" подходят к инвестициям с умом — куда более грамотно, чем "Манчестер Юнайтед", который впустую потратил огромные средства, не сумев проявить нестандартный подход к поиску игроков, подобных Райану, Маркусу Тавернье и Эванилсону.



Возможно, у "Юнайтед" уже нет тех финансовых возможностей, которые клуб демонстрировал на трансферном рынке прежде, однако "Борнмут" наглядно показывает, чего можно добиться в рамках ограниченного бюджета. А еще важнее, что клуб сможет получить прибыль от этих трансферов, потому что купленные игроки будут только дорожать.



"Юнайтед" же знает только убытки: стоимость любого игрока падает в тот самый момент, когда он переступает порог "Олд Траффорд". Джейсон Уилкокс и другие могут ссылаться на объективные трудности, но при должном умении всегда можно найти качественных футболистов по адекватной цене.



Болельщики на "Энфилде" оценили бойцовский дух Араухо



Помимо реакции на промежуточный и итоговый счет матча на "Олд Траффорд", больше всего шума на "Энфилде" вызвали жесткие единоборства Рональда Араухо против Малика Ялькуйе и Хараламбоса Костуласа.



Защитник, арендованный у "Барселоны", сразу завоевал симпатии трибуны "Коп" своей самоотдачей и мастерством. Он вновь продемонстрировал уверенную игру, помогая Андони Ираоле одержать первую домашнюю победу в Премьер-Лиге в качестве главного тренера "Ливерпуля".



"Думаю, всем нам понравилось, как Рональд боролся на поле", — отметил Ираола. — "Он очень силен в единоборствах. Взять хотя бы первый гол: он выиграл два единоборства подряд, да и в целом в защите был невероятно хорош. Я рад за него — в двух предыдущих матчах мне приходилось менять его, так как требовалось усилить атаку, но он продолжал усердно работать, не создавая никаких проблем. Сегодня он был нам особенно нужен — он провел отличный матч, отыграв все 90 минут на высочайшем уровне".



Проблемы с нападающими на "Стэмфорд Бридж"



Жоао Педро вряд ли скоро вернется в строй после травмы, полученной на тренировке. Нападающий "Челси" пропустил поражение от "Тоттенхэма" и в воскресенье прошел обследование.



Хаби Алонсо был настроен не сильно оптимистично после дерби со "шпорами". Ожидается, что Жоао Педро пропустит минимум неделю, что создаст проблемы Алонсо в атаке. Странно, что он не выпустил Данни Уэлбека в стартовом составе против "Тоттенхэма". У "Челси" не было центрального нападающего, и есть вопросы по поводу глубины состава.



Эммануэль Эмега, еще один игрок, испытывающий проблемы с травмами, еще не играл в Премьер-Лиге с момента перехода из "Страсбура". Вполне справедливо задаться вопросом, была ли правильным решением продажа Николаса Джексона в "Астон Виллу". "Челси" провел два матча чемпионата без Жоао Педро в этом сезоне и оба проиграл, не забив ни одного гола. Коул Палмер и Морган Роджерс не так эффективны без него.



Артета утверждает, что он — не главный нарушитель



Микель Артета заявил, что собирает доказательства того, как другие тренеры покидают пределы технической зоны. Это произошло после того, как наставник "Арсенала" получил желтую карточку во время победного матча против "Эвертона" (2:0).



Для испанца это уже второе предупреждение в сезоне, и в случае получения еще одного ему будет положена дисквалификация. При этом сам Артета считает, что он — далеко не самый злостный нарушитель.



"В лиге есть тренеры, которые удерживают рекорд: они покидают техническую зону по 36 раз за 10 минут — и никаких желтых карточек", — сказал он, не называя имен. — "Я собираю все эти эпизоды, у меня уже накопился огромный архив. Если ко мне возникнут претензии, я смогу ответить: "Я еще не рекордсмен". Рекорд принадлежит кому-то другому, так что посмотрим. Получается, по логике, за такие действия тренеры должны были бы получить 36 желтых карточек за 10 минут. Не знаю, к чему бы это привело — посмотрим".



Гонсалес повышает свою стоимость в "Ньюкасле"



Нико Гонсалес обошелся "Манчестер Сити" в 50 миллионов фунтов. Его подписали в начале 2025 года в рамках той январской трансферной кампании, когда Хосеп Гвардиола пытался остановить первый настоящий спад в его карьере в Премьер-Лиге.



Хотя он выходил в стартовом составе на девять матчей чемпионата в том сезоне и на 17 в прошлом, Гонсалес практически не оказывал влияния на игру "Сити". Вероятно, он даже не был лучшим Нико Гонсалесом в мировом футболе, учитывая выступления аргентинского тезки за "Ювентус" и "Атлетико".



Но испанец Нико Гонсалес, безусловно, является игроком высокого уровня, и его спокойствие в полузащите — один из немногих несомненных плюсов для "Ньюкасла" в этом сезоне. Только Льюис Холл совершает больше отборов за матч, чем он, и именно Гонсалес отдал голевой пас Свену Ботману в матче с "Ковентри", а также сделал больше ключевых передач за игру, чем кто-либо, кроме Харви Барнса. За 48 миллионов фунтов он может оказаться чрезвычайно выгодным приобретением.



Судзуки идеально вписался в состав "Виллы



В "Астон Вилле" были вполне готовы расстаться с Эмилиано Мартинесом, однако многие опасались, что найти достойную замену голкиперу — победителю Чемпионата Мира — будет непросто. Похоже, клубу это удалось: приобретенный за 30 миллионов фунтов Дзион Судзуки в матче против "Манчестер Сити" был великолепен.



И хотя в заголовках медиа чаще всего упоминались голы Николаса Джексона, именно многочисленные сейвы Судзуки обеспечили "Вилле" победу. Также японский страж ворот впечатлил своим умением начинать атаки.



"Он амбициозен. Думаю, его менталитет играет очень важную роль", — отметил Унаи Эмери. — "Конечно, в первую очередь от вратаря требуется спасать ворота, но нам также нужен голкипер, способный помогать в развитии атак. В этом компоненте он просто великолепен: умеет играть коротко, понимает, где именно возникает численное преимущество, позволяющее преодолеть прессинг соперника. Он также обладает навыком длинных передач, благодаря чему может сразу задействовать наших игроков в атаке. Мы очень, очень впечатлены тем, как быстро он адаптировался в команде".



Бобб снимает давление с Арбелоа



В эффектном стиле ожидание Оскара Бобба своего первого гола в Премьер-Лиге за "Фулхэм" подошло к концу в матче против "Ковентри". Бобб был подписан в январе, что соответствовало схеме комплектования, которая принесла успех и стабильность при Марку Силве — тренере, умеющем возрождать таланты.



Видео в социальных сетях с гостевой трибуны показало, как болельщики "Фулхэма" спрашивали, что Бобб, извиваясь и уворачиваясь, делает, но он обманул двух защитников "Ковентри" и забил.



Это был момент, когда "Ковентри", казалось, вполне мог бы завоевать очко или даже больше. Остается только посмотреть, обладает ли Альваро Арбелоа такими же восстанавливающими способностями, как Силва.



После двух побед подряд, двух "сухих" матчей и первой победы на выезде с февраля, паника начала сезона рассеялась. Пока что. Если сохранение места в Премьер-Лиге — первоочередная цель "Фулхэма", то последовательные победы над командами-новичками "Халлом" и "Ковентри" были минимальным требованием. Но стоит ли "Фулхэму" стремиться к большему? Силва ушел, потому что его амбиции не оправдались.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru