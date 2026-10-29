Апелляция "Арсенала" на удаление Доумана отклонена

FA отклонила апелляцию "Арсенала" на удаление полузащитника Макса Доумана в матче Кубка Лиги против "Флитвуда".

В минувший вторник "Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Лиги, уступив в гостях у команды из четвертого английского дивизиона в серии пенальти.



Этот матч "Арсенал" заканчивал вдесятером, потому что Доуман получил прямую красную карточку за свою реакцию на жесткую игру со стороны защитника.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был зол на Доумана, сделав выговор покидавшему поле игроку и после матча заявив, что предупреждал своих подопечных насчет контроля над эмоциями.



Вместе с тем "Арсенал" подал апелляцию, однако сейчас FA объявила, что независимая комиссия поддержала решение, принятое рефери в поле в отношении Доумана.



Таким образом, теперь 16-летний англичанин будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Ливерпуля", "Халла" и "Ньюкасла".