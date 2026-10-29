Кэррику не нужно гарантий насчет своего будущего

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что ему не нужно никаких гарантий насчет своего будущего.

Кэррик выглядел обреченным на увольнение после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в прошлый уикенд, однако руководство "Юнайтед" не смогло прийти к единодушному решению насчет замены для Майкла.



Поэтому Кэррик сохранил свою работу на матч против "Челси", как минимум, но Майкл и не просит никаких гарантий.



"Мне не нужно гарантий ни от кого. Я полностью понимаю свое положение. Я получил работу, ответственность, и я понимаю все, что с этим связано. Мне правда не нужно никаких гарантий от кого-либо в этом отношении".



"Критика? Я не вижу этого. Я вижу только вещи, которые мне нужно видеть. Я не смотрю на критику, это не помогает. Как я уже говорил прежде, мне не все равно, что думают болельщики. Мне не все равно, какое ощущение есть на нашем стадионе и во время выездов. Мне не все равно, что мы даем им и что они видят".



"Я действительно не обращаю внимание ни на что другое. Я знаю, что это за работа, и я знаю, в чем нам нужно стать лучше. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь другой говорил мне это".



"Удивлен ли я, что до сих пор здесь? Нет. Я здесь, чтобы делать свою работу. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил ради команды. Я отчаянно хочу изменить положение вещей и улучшить ситуацию. Я не удивлен, нет", — цитирует Кэррика Sky Sports.