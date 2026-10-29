Кэррику не нужно гарантий насчет своего будущего

Майкл Кэррик Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что ему не нужно никаких гарантий насчет своего будущего.

Кэррик выглядел обреченным на увольнение после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в прошлый уикенд, однако руководство "Юнайтед" не смогло прийти к единодушному решению насчет замены для Майкла.

Поэтому Кэррик сохранил свою работу на матч против "Челси", как минимум, но Майкл и не просит никаких гарантий.

"Мне не нужно гарантий ни от кого. Я полностью понимаю свое положение. Я получил работу, ответственность, и я понимаю все, что с этим связано. Мне правда не нужно никаких гарантий от кого-либо в этом отношении".

"Критика? Я не вижу этого. Я вижу только вещи, которые мне нужно видеть. Я не смотрю на критику, это не помогает. Как я уже говорил прежде, мне не все равно, что думают болельщики. Мне не все равно, какое ощущение есть на нашем стадионе и во время выездов. Мне не все равно, что мы даем им и что они видят".

"Я действительно не обращаю внимание ни на что другое. Я знаю, что это за работа, и я знаю, в чем нам нужно стать лучше. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь другой говорил мне это".

"Удивлен ли я, что до сих пор здесь? Нет. Я здесь, чтобы делать свою работу. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил ради команды. Я отчаянно хочу изменить положение вещей и улучшить ситуацию. Я не удивлен, нет", — цитирует Кэррика Sky Sports.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 19:00

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