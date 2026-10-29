Кэррик подтвердил, что его конфликт с Фернандешем исчерпан

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подтвердил, что его конфликт с капитаном Бруну Фернандешем исчерпан.

После поражения 4:1 от "Комо" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе Фернандеш раскритиковал тактику Кэррика, в ответ на что Майкл огрызнулся, заявив, что "тактика не имеет значения, если ты не бежишь".



Проигранный "Юнайтед" матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувший уикенд (0:3) Фернандеш целиком провел на скамейке запасных, однако затем Кэррик и Бруну смогли уладить свои разногласия. Вопрос о том, чтобы лишить португальского полузащитника капитанской повязки, перед Майклом не стоит.



"Это было решение на тот матч. Вот и все. Бруну всецело предан этому футбольному клубу. У меня нет проблем с этим, мы движемся дальше. Теперь мы предвкушаем матч".



"Останется ли Фернандеш капитаном? Насчет этого не нужно принимать решение", — цитирует Кэррика Sky Sports.