Невилл призвал Глэйзеров продать "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал семейство Глэйзеров продать клуб с "Олд Траффорд".

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге очередной смены главного тренера, трансферная политика "красных дьяволов" все так же вызывает нарекания, а долг клуба стабильно растет.



По мнению Невилла, так не может продолжаться, и Глэйзерам пора избавиться от своего актива, который им не очень-то и интересен.



"У этого футбольного клуба долг в 1.2 млрд. фунтов, поэтому в некоторых отношениях они ограничены. Они потратили огромное состояние — за последние 15 лет только "Манчестер Сити" потратил больше. 1.4 млрд. фунтов на игроков, они вторые по тратам, но многие покупки были ужасными".



"Долг, обязательства по игрокам на сотни миллионов, кредитная линия — вот что такое "Манчестер Юнайтед". Конечно, семья Глэйзеров очень популярна у себя в Америке, в Тампе, они посещают все матчи. Я слышал, они бывают на всех матчах НФЛ, а на "Олд Траффорд" они практически не бывали за 20 лет".



"Суть моих слов в том, что теперь им нужно продать клуб. Хватит. Клуб в долгах, вы не потратили ни пенни на стадион, и теперь вы пытаетесь занять еще 2 миллиарда фунтов на стадион. Вы не знаете, где вы сможете занять эти деньги".



"У вас история провалов в футбольных вопросах на протяжении 13-14 лет, и вы передаете контроль другому (сэру Джиму Рэтклиффу), что само по себе нелепо. Теперь настало времени, когда вы должны продать", — цитирует Невилла The Independent.