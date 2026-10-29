Ираола: "Это очень важно, что мы одержали три победы подряд дома"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола надеется, что серия из трех побед подряд дома придаст его команде уверенности на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Накануне вечером "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Челси" в рамках Кубка Лиги, а перед этим на "Энфилде" капитулировали "Брайтон" в Премьер-Лиге и "Вильярреал" в Лиге Чемпионов.



Уже через считанные дни на "Энфилд" пожалует "Арсенал", однако Ираола чувствует, что "Ливерпуль" получил заряд уверенности на матч против действующего чемпиона Премьер-Лиги.



"Уже три победы подряд дома, и это очень важно. У нас были небольшие сложности дома. Теперь у нас есть уверенность после трех побед подряд, и теперь нас ждет крупнейшее испытание в виде "Арсенала" в воскресенье".



"У нас не так много времени. Некоторым игрокам, которые провели больше всех минут, потребуется очень хорошо отдохнуть. Затем мы посмотрим, кто будет доступен в воскресенье", — цитирует Ираолу Sky Sports.