Ираола: "Это очень важно, что мы одержали три победы подряд дома"

Андони Ираола Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола надеется, что серия из трех побед подряд дома придаст его команде уверенности на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Накануне вечером "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Челси" в рамках Кубка Лиги, а перед этим на "Энфилде" капитулировали "Брайтон" в Премьер-Лиге и "Вильярреал" в Лиге Чемпионов.

Уже через считанные дни на "Энфилд" пожалует "Арсенал", однако Ираола чувствует, что "Ливерпуль" получил заряд уверенности на матч против действующего чемпиона Премьер-Лиги.

"Уже три победы подряд дома, и это очень важно. У нас были небольшие сложности дома. Теперь у нас есть уверенность после трех побед подряд, и теперь нас ждет крупнейшее испытание в виде "Арсенала" в воскресенье".

"У нас не так много времени. Некоторым игрокам, которые провели больше всех минут, потребуется очень хорошо отдохнуть. Затем мы посмотрим, кто будет доступен в воскресенье", — цитирует Ираолу Sky Sports.





Метки Ираола, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 16:00

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