Эмери призвал "Виллу" не зацикливаться на вылете из Кубка Лиги

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери призвал свою команду не зацикливаться на своем вылете из Кубка Лиги.

Накануне "Вилла" потерпела поражение 3:0 от "Борнмута" и лишилась возможности впервые с 2020 года достичь четвертьфинала Кубка Лиги.



Однако Эмери хочет, чтобы теперь его игроки сосредоточились на прочих испытаниях, которые все еще ждут "Виллу", потому что горевать некогда.



"Мы вылетели из этого соревнования, но впереди у нас еще много испытаний. В субботу нас ждет "Фулхэм", и Премьер-Лига — наш приоритет".



"Далее у нас есть Лига Чемпионов и Кубок Англии. Кубок Лиги был соревнованием с трофеем, и мы были мотивированы возможностью достичь чего-нибудь. Теперь мы продолжим двигаться вперед", — цитирует Эмери Sky Sports.