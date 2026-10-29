Тевес перешел в "Сити", чтобы отомстить Фергюсону

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Карлос Тевес признался, что ушел от "красных дьяволов" в "Манчестер Сити", чтобы отомстить сэру Алексу Фергюсону.

Тевес присоединился к "Сити" в 2009 году, после двух сезонов в "Юнайтед", где он забил 34 гола в 99 матчах.



Приобретение Тевеса обошлось "Сити" в рекордные на тот момент для всего английского футбола 47 миллионов фунтов, и в своих 148 матчах за "горожан" Карлос забил 73 гола.



За "Юнайтед" Тевес выступал на правах аренды из "Вест Хэма", и Карлос до сих пор обижен на Фергюсона, который обещал его выкупить, но этого не сделал.



"Слушайте, я чувствую, что дал многое обеим командам. Но если вы заставите меня сделать выбор, то я скажу, что провел замечательное время в "Юнайтед". Другая команда, "Сити", была для меня своего рода местью, и я не получил в ответ того, что дал".



"Мне было сказано, что я перейду в аренду на два года, а если буду хорошо играть, они выкупят меня через год. Ферги сказал мне: "Карлос, я выкуплю тебя, и ты останешься в Манчестере".



"Я помню этот разговор с Ферги. Он сказал: "Я потрачусь на Бербатова, но не переживай, я все равно выкуплю тебя, и мы подпишем с тобой контракт".



"На мой взгляд, фанаты "Манчестер Юнайтед" должны знать это. Вы помните, как в матче фанаты кричали Фергюсону: "Ферги, подпиши его. Подпиши его, подпиши его".



"Это было сложно, потому что я чувствовал, что отдал свое сердце "Юнайтед", но это не было взаимно. Я не чувствовал того же, хотя мы выиграли Лигу Чемпионов, мы выиграли Премьер-Лигу. Затем, чтобы сбить мою цену, они пригласили другого игрока, и первые месяцы я продолжал в том же духе".



"С момента нашего разговора с Фергюсоном в Лос-Анджелесе у него было до шести месяцев, чтобы сдержать свое слово, и он этого не сделал".



"Напротив, он начал оставлять меня на лавке. Он мысленно начал отодвигать меня в сторону, чтобы сбить мою цену. И это ранило меня больше всего", — цитирует Тевеса Sky Sports.