Мареска: "Мы никогда не практиковали пенальти"

Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска признался, что его команда не отрабатывала пенальти на тренировках перед победой над "Брайтоном" в Кубке Лиги.

Завершив основное время матча с "Брайтоном" вничью (2:2), "Сити" взял верх в серии пенальти со счетом 4:3 и благодаря этому вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.



Фил Фоден, Энцо Фернандес, Жереми Доку и Райан Шерки реализовали свои попытки в серии, а осечка Матео Ковачича была нивелирована двумя сейвами Херонимо Рульи, но специально к исполнению пенальти Мареска свою команду не готовил.



"Честно говоря, мы никогда не практиковали пенальти".



"Мы очень доволен всеми пятью, даже Матео. Так всегда бывает, что тот, кто забивает в основные 90 минут, затем промахивается с пенальти", — цитирует Мареску The Independent.