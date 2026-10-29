Ираола: "Борнмут" — единственная команда, на которую я не хотел попасть"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола признался, что "Борнмут" был единственной командой, на которую он не хотел попасть при жеребьевке четвертьфинального раунда Кубка Лиги.

Именно "Борнмут" достался "Ливерпулю" в качестве следующего соперника после того, как "красные" в серии пенальти выбили из Кубка Лиги "Челси".



Для Ираолы это будет встреча с его бывшей командой, которая знает многие его секреты, поэтому Андони надеялся избежать этого.



"Я разговаривал перед жеребьевкой и сказал: "Борнмут" — единственная команда, на которую я не хочу опасть".



"Это особенная команда для меня, но они очень хорошо меня знают, они очень хорошо играют в последнее время, они набрали ход. Но что поделать".



"Нам не очень везет с жребием. Мы уже сыграли против "Тоттенхэма", "Челси", а теперь "Борнмут", и это, очевидно, будет особенный матч для меня".



"Но мы должны заслужить право попасть в полуфинал, и я надеюсь, мы снова сможем сделать это здесь, на домашнем поле".



"В кубковых соревнованиях имеет значение лишь выход в следующий раунд и участие в жеребьевке. К счастью, мы оказались победной стороной в этой серии пенальти".



"Мы довольны, потому что игроки приложили очень большие усилия сегодня, и мы, по крайней мере, были вознаграждены выходом в четвертьфинал", — цитирует Ираолу Sky Sports.