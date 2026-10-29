Ираола: "Борнмут" — единственная команда, на которую я не хотел попасть"

Андони Ираола Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола признался, что "Борнмут" был единственной командой, на которую он не хотел попасть при жеребьевке четвертьфинального раунда Кубка Лиги.

Именно "Борнмут" достался "Ливерпулю" в качестве следующего соперника после того, как "красные" в серии пенальти выбили из Кубка Лиги "Челси".

Для Ираолы это будет встреча с его бывшей командой, которая знает многие его секреты, поэтому Андони надеялся избежать этого.

"Я разговаривал перед жеребьевкой и сказал: "Борнмут" — единственная команда, на которую я не хочу опасть".

"Это особенная команда для меня, но они очень хорошо меня знают, они очень хорошо играют в последнее время, они набрали ход. Но что поделать".

"Нам не очень везет с жребием. Мы уже сыграли против "Тоттенхэма", "Челси", а теперь "Борнмут", и это, очевидно, будет особенный матч для меня".

"Но мы должны заслужить право попасть в полуфинал, и я надеюсь, мы снова сможем сделать это здесь, на домашнем поле".

"В кубковых соревнованиях имеет значение лишь выход в следующий раунд и участие в жеребьевке. К счастью, мы оказались победной стороной в этой серии пенальти".

"Мы довольны, потому что игроки приложили очень большие усилия сегодня, и мы, по крайней мере, были вознаграждены выходом в четвертьфинал", — цитирует Ираолу Sky Sports.





Метки Борнмут, Ираола, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 12:00

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