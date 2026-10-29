Рой Кин был близок к возвращению в "Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин был близок к тому, чтобы получить работу в клубе с "Олд Траффорд" ранее в этом году.

Когда в январе "Юнайтед" увольнял Рубена Аморима, то на роль временного тренера рассматривал Майкла Кэррика и Оле Гуннара Сульшера.



Это была упорная борьба, но в итоге "Юнайтед" решил попробовать что-то новое и назначил Кэррика, который помог клубу вернуться в Лигу Чемпионов и заслужил постоянный контракт.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Сульшер, если бы получил эту работу, собирался сделать своим ассистентом Кина.



За 12 лет в "Юнайтед" Кин выиграл семь титулов Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Кин имеет опыт тренерской работы, возглавляя "Сандерленд" и "Ипсвич", а также ассистируя Мартину О'Нилу в сборной Ирландии с "Ноттингем Форест" и Полу Ламберту в "Астон Вилле".