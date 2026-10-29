"Тоттенхэм" не получит никакого бонуса за "Золотой мяч" Кейна
"Тоттенхэму" не положен никакой денежный бонус за завоевание своим бывшим нападающим Харри Кейном "Золотого мяча".
При оформлении трансферов, особенно когда речь идет о талантах топ-уровня и суперзвездах, клубы обычно включают в сделку различные бонусные выплаты за командные и индивидуальные достижения.
Когда в 2023 году "Тоттенхэм" продавал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов евро (84 млн. фунтов), в этой сделке были предусмотрены бонусы за победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.
Однако Sky Sport Germany стало известно, что про "Золотой мяч" — самую престижную индивидуальную награду в футболе — "Тоттенхэм" забыл или просто не осмелился представить, что Кейн достигнет таких высот.
Таким образом, "Тоттенхэм" не получит никакого дополнительного вознаграждения за "Золотой мяч", который был вручен Кейну в Лондоне в минувший понедельник.
29.10.2026 10:00
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Было бы странно , что он им что-то должен , трудяга всё заслужил кровью и потом
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