"Тоттенхэм" не получит никакого бонуса за "Золотой мяч" Кейна

Харри Кейн "Тоттенхэму" не положен никакой денежный бонус за завоевание своим бывшим нападающим Харри Кейном "Золотого мяча".

При оформлении трансферов, особенно когда речь идет о талантах топ-уровня и суперзвездах, клубы обычно включают в сделку различные бонусные выплаты за командные и индивидуальные достижения.

Когда в 2023 году "Тоттенхэм" продавал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов евро (84 млн. фунтов), в этой сделке были предусмотрены бонусы за победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.

Однако Sky Sport Germany стало известно, что про "Золотой мяч" — самую престижную индивидуальную награду в футболе — "Тоттенхэм" забыл или просто не осмелился представить, что Кейн достигнет таких высот.

Таким образом, "Тоттенхэм" не получит никакого дополнительного вознаграждения за "Золотой мяч", который был вручен Кейну в Лондоне в минувший понедельник.





Метки Бавария, Золотой мяч, Кейн, награды, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 10:00

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  1. mu-champions19 29.10.2026 10:59 # mu-champions19
    Было бы странно , что он им что-то должен , трудяга всё заслужил кровью и потом

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