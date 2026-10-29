Алонсо одобрил планы "Челси" по покупке Трента

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо одобрил планы своего клуба по приобретению правого защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда.

В этом сезоне, своем втором за "Реал" после перехода из "Ливерпуля", Трент вчистую проигрывает конкуренцию на своей основной позиции Дензелу Думфрису и Федерико Вальверде.



Как утверждает журналист Саймон Филлипс, ссылаясь на свой "источник топ-уровня", ситуация 28-летнего игрока сборной Англии привлекла внимание "Челси".



В прошлом сезоне Алонсо тренировал Александер-Арнольда в Мадриде, и Хаби открыт к воссоединению с Трентом в Лондоне.



"Челси" рассматривает Трента в качестве замены для Мало Гюсто, который с высокой вероятностью будет продан следующим летом.