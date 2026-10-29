Ромеро: "У Ван де Вена есть все"

Бывший защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро считает, что его сменщик в роли капитана "шпор" Микки Ван де Вен может стать одним из лучших в мире на своей позиции.

Минувшим летом Ван де Вен принял капитанскую повязку из рук Ромеро, который ушел в "Атлетико". Годом ранее Кристиан помог "Тоттенхэму" прервать свою 17-летнюю серию без трофеев, выиграв Лигу Европы.



Ромеро чувствует, что капитанская повязка "Тоттенхэма" оказалась в надежных руках. По мнению Кристиана, для Ван де Вена нет потолка в развитии.



"На клубном уровне, в "Тоттенхэме", я много времени проводил с Микки Ван де Веном, и я был под впечатлением. Он невероятный игрок, и у него есть все".



"Разумеется, это будет зависеть от него, чего он хочет достичь в своей карьере, потому что он молод и у него есть все".



"У него есть скорость, он умеет обращаться с мячом, он быстр, он хорошо обороняется, он хорош в воздухе, он играет обеими ногами, он техничен".



"Честно говоря, на клубном уровне у меня было ощущение, что он тот партнер по команде, который очень хорошо понимает меня с первого дня. Он подстегивал меня, я подстегивал его, и у нас были очень хорошие отношения с ним. Он очень хороший центральный защитник", — цитирует Ромеро Sky Sports.