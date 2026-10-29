Макаллистер, вероятно, покинет "Ливерпуль"
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер не получит новый контракт и, вероятно, покинет клуб следующим летом.
В сентябре Макаллистер признался, что ему "очень грустно", потому что "Ливерпуль" не спешит предлагать ему продлить рассчитанный до 2028 года контракт.
По информации Sky Sport Switzerland, у "Ливерпуля" действительно нет планов предлагать Макаллистеру новую сделку. Алексис был уведомлен о намерении клуба перестроить свою полузащиту летом 2027, инвестировав большую сумму в новичков.
При этом Макаллистер счастлив в "Ливерпуле" и в идеале предпочел бы остаться, однако клуб не оставляет ему выбора, подталкивая к уходу.
Утверждается, что представители 27-летнего игрока сборной Аргентины уже начали изучать варианты на стороне, контактируя с клубами из Испании, Италии и Саудовской Аравии.
29.10.2026 07:00
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