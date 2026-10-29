Алонсо объяснил, почему Эстевао не сыграл против "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо объяснил, почему вингер Эстевао Виллиан не дождался своего шанса в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".

В этом сезоне Эстевао испытывает острый дефицит игровых минут, и кубковый выезд на "Энфилд" виделся подходящей возможность для Алонсо дать шанс 19-летнему бразильцу.



Однако Эстевао даже не вышел на замену, и после неудачи "Челси" в серии пенальти Алонсо дал понять, что его юниор пока не соответствует требованиям английского футбола к физической готовности.



"Мы начали матч с Педру (Нету), Морганом (Роджерсом) и Данни Уэлбеком, и в матче были очень напряженные моменты".



"Мы знали, что нам нужно быть хорошо готовыми физически, а Мало (Гюсто) испытал судороги, поэтому замены оказались слегка вынужденными. Сезон будет очень длинным, и у каждого будут свои моменты".



"Он мог бы быть счастливее. Он хочет играть. Уверен, у Эстевао будет свой момент, и на мне лежит эта ответственность".



"Мы знаем, что матчи в Англии очень напряженные, и тебе нужно соответствовать. Это второй сезон для Эстевао. Сезон будет длинным", — цитирует Алонсо BBC.