Сразу после окончания серии пенальти между "Ливерпулем" и "Челси" состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Лиги.

Одолев по пенальти "Челси", дальше "Ливерпуль" вышел на бывшую команду своего главного тренера Андони Ираолы "Борнмут".



Представитель Лиги Два "Флитвуд", сенсационно выбивший из Кубка Лиги "Арсенал", сыграет дома против "Эвертона" или "Ньюкасла".



"Манчестер Сити" примет на своем поле "Брэдфорд" из Лиги Один, а еще одного четвертьфиналиста определят "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".



Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 14 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Флитвуд — Эвертон / Ньюкасл

Манчестер Сити — Брэдфорд

Кристал Пэлас — Сандерленд

Ливерпуль — Борнмут