"Манчестер Сити" прошел "Брайтон" в Кубке Лиги
"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти одолел "Брайтон", благодаря чему вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.
Особо не претендуя на владение, "Брайтон" выглядел острее в начале матча, и именно "чайки" открыли счет на 30-й минуте. Это Малик Ялькуйе с границы вратарской площади подправил удар Жоржиньо Рюттера — 0:1. Херонимо Рульи, замещавший Джанлуиджи Доннарумму, задел мяч, но предотвратить гол не смог.
"Сити" пошел отыгрываться, и отрезок давления "горожан" увенчался ответным голом на 40-й минуте. После аккуратной передачи Фила Фодена назад Матео Ковачич нанес дальний удар в касание с отскоком от внешней стороны штанги — 1:1.
Второй тайм начался с того, что гости вновь вышли вперед. Жауэн Аджам сделал передачу назад в штрафной от лицевой линии, а Рюттер пробил низом в дальний угол ворот — 1:2.
Хозяевам вновь нужно было отыгрываться. У команды Энцо Марески не все ладилось, но на 72-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Исполняя штрафной, Райан Шерки хитро пробил низом, а Витор Рейс подправил мяч в ворота — 2:2.
Развязка случилась в серии пенальти, где Рульи совершил два спасения — против одного у Барта Вербрюггена. "Сити" идет дальше.
Также в 1/4 финала Кубка Лиги вышли "Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".
"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 2:2 (1:1) победа "Сити" в серии пенальти — 4:3
Голы: Ковачич 40, Рейс 42 — Ялькуйте 30, Рюттер 47.
"Манчестер Сити": Рульи, Льюис (Хусанов 76), Рейс, Гехи, О'Райли (Фернандес 87), Буадди (Аит-Нури 45), Ковачич, Фоден, Шерки, Аллан (Доку 61), Самба (Макайду 45).
"Брайтон": Стил, Коштинья, Аджам, Свобода (Данк 85), Боскальи, Гросс, Хиншелвуд (Де Кейпер 76), Гомес (Минте 76), Ялькуйе (Виффер 81), Аяри, Рюттер (О'Райли 81).
Предупреждения: Буадди — Свобода, Виффер, Данк.
"Борнмут" — "Астон Вилла" — 3:0 (1:0)
Голы: Адли 7, Кук 51, Родригес 69.
"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" — 0:1 (0:1)
Гол: Нкетиа 37.
"Сандерленд" — "Брентфорд" — 3:2 (3:1)
Голы: Тальби 26, Тутеров 29, Фофана 39 — Уилсон 42, Тиаго 90.
29.10.2026 00:40
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Последние комментарии:
Не выпустить под пенки естеавао, который их кстати ахценно бьет
Зато емега ахуенно пробил.
Тьфу блять
Чота алонсо с хейтерством естевана уже немножк кумарит
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Фофана олицетворение лузерства
Он сука всегда руинит в важные моменты, просто всегда
Вцелом ведь неплохой игрок, задатки есть. В борьбе хорош, мяч тащит все дела
Но вечнр ему сука надо поднасрать. Они с густо одного поля ягоды
Не могут чтобы не поднасрать
Страсбурский тюлень на емеге ето тоже пи3дец... Барко езе ладно, иам задумка топч такие не берутся
Но что это чмо долговязое исполнило на решающей пенке...покатить по центру низом? Животное е6аное
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Это хорошо, что у пенсов играют Фофаны.
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Фофана просто бревно
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))))))))))
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Хуесолси
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Страсбур ето говно
Теперь я ненавижу страсбур!
Никакой пощады. Страсбур во 2 лигу франции!
Аминь!
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))))))))))
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Страсбурских бомжей е6ал в рот
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Хендо легенда подзалупла
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ахахаха так и думал
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Барко молодец
По пижонски в 9точку
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В Ы Е Б А Н О
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Игра была равна, играло два гавна
Это я про подзалупаль сутулси еси чо
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В Ы Е Б А Н О
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А Санчес где?
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перед понижением в классе норм достижение
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