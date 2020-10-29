"Манчестер Сити" прошел "Брайтон" в Кубке Лиги

"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти одолел "Брайтон", благодаря чему вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.

Особо не претендуя на владение, "Брайтон" выглядел острее в начале матча, и именно "чайки" открыли счет на 30-й минуте. Это Малик Ялькуйе с границы вратарской площади подправил удар Жоржиньо Рюттера — 0:1. Херонимо Рульи, замещавший Джанлуиджи Доннарумму, задел мяч, но предотвратить гол не смог.



"Сити" пошел отыгрываться, и отрезок давления "горожан" увенчался ответным голом на 40-й минуте. После аккуратной передачи Фила Фодена назад Матео Ковачич нанес дальний удар в касание с отскоком от внешней стороны штанги — 1:1.



Второй тайм начался с того, что гости вновь вышли вперед. Жауэн Аджам сделал передачу назад в штрафной от лицевой линии, а Рюттер пробил низом в дальний угол ворот — 1:2.



Хозяевам вновь нужно было отыгрываться. У команды Энцо Марески не все ладилось, но на 72-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Исполняя штрафной, Райан Шерки хитро пробил низом, а Витор Рейс подправил мяч в ворота — 2:2.



Развязка случилась в серии пенальти, где Рульи совершил два спасения — против одного у Барта Вербрюггена. "Сити" идет дальше.



Также в 1/4 финала Кубка Лиги вышли "Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".



"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 2:2 (1:1) победа "Сити" в серии пенальти — 4:3



Голы: Ковачич 40, Рейс 42 — Ялькуйте 30, Рюттер 47.



"Манчестер Сити": Рульи, Льюис (Хусанов 76), Рейс, Гехи, О'Райли (Фернандес 87), Буадди (Аит-Нури 45), Ковачич, Фоден, Шерки, Аллан (Доку 61), Самба (Макайду 45).



"Брайтон": Стил, Коштинья, Аджам, Свобода (Данк 85), Боскальи, Гросс, Хиншелвуд (Де Кейпер 76), Гомес (Минте 76), Ялькуйе (Виффер 81), Аяри, Рюттер (О'Райли 81).



Предупреждения: Буадди — Свобода, Виффер, Данк.



"Борнмут" — "Астон Вилла" — 3:0 (1:0)



Голы: Адли 7, Кук 51, Родригес 69.



"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" — 0:1 (0:1)



Гол: Нкетиа 37.



"Сандерленд" — "Брентфорд" — 3:2 (3:1)



Голы: Тальби 26, Тутеров 29, Фофана 39 — Уилсон 42, Тиаго 90.