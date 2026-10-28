Шешко не поможет "Юнайтед" минимум до января

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко задержится в лазарете минимум до января из-за травмы голени.

Шешко не играет в футбол с 16 сентября, когда он появился в стартовом составе "Юнайтед" на матч Кубка Лиги против "Брайтона". Спустя неделю клуб с "Олд Траффорд" объявил, что Беньямину предстоит пройти дополнительные медицинские тесты для составления индивидуального плана реабилитации.



Как уточняет The Athletic, эта травма связана с той проблемой, которая беспокоила Шешко в прошлом сезоне. Получив ушиб голени за два месяца до окончания кампании, Беньямин продолжил играть и помог "Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов.



После столкновения с рекламным щитом в противостоянии с "Ливерпулем" Шешко все же пропустил три последних матча "Юнайтед" в прошлом сезоне, а летом клуб решил предоставить Беньямину продолжительный отдых вместо операции.



В результате Шешко не принимал участия в предсезонных матчах "Юнайтед", а когда начался новый сезон, голень вновь дала о себе знать.



"Юнайтед" не считает проблему Шешко хронической и по-прежнему отвергает вариант с операцией. Но теперь 23-летнему словенцу вновь потребуется время, чтобы полноценно восстановиться, и это займет более двух месяцев.



Добавим, Шешко забил 12 голов в прошлом сезоне, своем дебютном за "Юнайтед". В этой кампании Беньямин успел отличиться два раза в шести матчах.