"Бернли" назначил бывшего тренера ЦСКА
Клуб Чемпионшипа "Бернли" назначил Фабио Челестини своим новым главным тренером.
На тренерском мостике "Бернли" Челестини заменил Никки Хайена, который возглавил "бордовых" только минувшим летом.
Имея амбиции вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки, "Бернли" слабо начал новый сезон и сейчас занимает только третье с конца место в Чемпионшипе, что и стоило Хейену работы.
Предыдущим местом работы Челестини был московский ЦСКА, где в своем единственном сезоне швейцарский специалист завоевал Суперкубок России.
Ранее Челестини также тренировал "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну" и "Террачину".
28.10.2026 22:00
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