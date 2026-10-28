Скоулз считает, что Фернандеш больше не может быть капитаном МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Бруну Фернандеш больше не состоятелен как капитан "красных дьяволов".

Ранее днем стало известно, что Фернандеш помирился с главным тренером "Юнайтед" Майклом Кэрриком, чью тактику от раскритиковал после поражения от "Комо" в Лиге Чемпионов.



Фернандеш провел матч против "Борнмута" на скамейке запасных, но, как ожидается, вернется в стартовый состав "Юнайтед" против "Челси" в ближайшую субботу.



Однако Скоулз убежден, что Фернандеш больше не может исполнять роль капитана "Юнайтед", а еще лучше будет, если Бруну покинет клуб.



"Думаю, это непростительно, что сказал Бруну Фернандеш на прошлой неделе. Как можно теперь доверить Бруну Фернандешу капитанскую повязку в какой-либо команде, в которой он когда-либо окажется?"



"Думаю, ему, наверное, стоит покинуть европейский футбол и просто отправиться в Саудовскую Аравию, просто убирайся".



"Не думаю, что какой-либо тренер или член тренерского штаба может доверять ему после такого", — цитирует Скоулза Daily Mail.