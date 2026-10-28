"Ливерпуль" установил контакт с лагерем полузащитника "Монако" Ламином Камара.

Согласно слухам, Камара и Алекс Скотт из "Борнмута" возглавляют шорт-лист "Ливерпуля" среди полузащитников, и "красным", возможно, придется действовать уже в январе, чтобы не упустить обоих игроков.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" обратился к представителям Камара и попросил держать в курсе любых новостей насчет будущего 22-летнего игрока сборной Сенегала.



"Ливерпуль" называется главным претендентом на Камара, тогда как "Челси" сместил фокус своего внимания на Скотта.



В заключительный день летнего трансферного окна Камара едва не перешел в "Челси", но в последний момент "Монако" отказался от сделки стоимостью 47 миллионов фунтов.



В данный момент можно сказать уверенно, что Камара оставил позади разочарование от сорвавшегося трансфера в "Челси". Ламин выходил в стартовом составе на 10 из 12 матчей "Монако" в этом сезоне, совершив три результативных действия.