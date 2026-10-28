Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну возобновил тренировки после травмы.

Майну не выходит на футбольное поле с упущенной победы против "Тоттенхэма" 10 октября (1:1), пропустив четыре последних матча "Юнайтед".



Однако в среду — в отличие от Люка Шоу и Маркуса Рэшфорда — Майну смог вернуться в общую группу и теперь вместе с остальной командой готовится к выезду к "Челси" в ближайшую субботу.



Помимо Майну, в субботу на "Стэмфорд Бридж" Майкл Кэррик сможет рассчитывать и на Бруну Фернандеша, который помирился с главным тренером "Юнайтед" после того, как матч против "Борнмута" в минувший уикенд провел на скамейке запасных.